Бейли: некогда посыпать голову пеплом. Многие мечтали бы оказаться на месте «Айлендерс»
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли прокомментировал поражение во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2).
«Нам некогда посыпать голову пеплом. Многие команды мечтали бы сейчас оказаться на нашем месте, и мы рады, что у нас есть возможность продолжать борьбу», — цитирует Бейли пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до окончания третьего периода. Благодаря этому Кучеров вышел на восьмое место по голам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян, повторив результат Павла Буре (по 35 шайб). При этом Павел провёл на 16 матчей меньше (64 против 80).
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