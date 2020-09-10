Заварухин: Тимашов добавит «Сибири» плотности и агрессии

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б).

«Хотел поздравить болельщиков с началом игр в Новосибирске, хороший матч был с хорошим соперником, имели моменты, по буллитам мастерство соперников оказалось выше, чем наше, будем работать дальше. Приятно было играть дома, слышали всех, спасибо за поддержку, надеюсь, что дальше нам будет полегче, будут возвращаться игроки, и будут победы.

Пришедшего Тимашова мы знаем, он добавит нам плотности, агрессии», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

Для «Сибири» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне, команда пока не одержала ни одной победы. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб 12 сентября дома сыграет с «Куньлунь Ред Стар».