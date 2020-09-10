Шайба Никиты Михайлиса принесла «Барысу» победу в матче с «Куньлунем»
«Барыс» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Победную шайбу в начале третьего периода забросил форвард казахстанского клуба Никита Михайлис. Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Барыса» Якоб Лилья, в активе которого 2 (1+1) очка. У «Куньлуня» шайбы забросили Герман Шапорев и Денис Осипов.
Таким образом, серия поражений «Куньлуня» достигла четырёх встреч. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома сыграет с московским «Динамо», а «Куньлунь» в гостях проведёт матч с «Сибирью». Обе встречи пройдут 12 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2020, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сведберг (Фрэттин, Виделль) – 04:11' (5x5) 1:1 Шапорев (Монахов, Гимаев) – 21:25' (5x5) 2:1 Лилья (Валк) – 24:28' (5x4) 3:1 Михайлис (Лилья) – 45:44' (5x5) 3:2 Осипов (Кручинин) – 53:58' (5x5)
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