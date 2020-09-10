Красиков: болельщики сегодня отработали за тех, кого не было

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б).

«Сегодня была тяжёлая игра. Все понимали, что начали ни шатко ни валко. Отлично играли, чётко всё делали в обороне, много блокировали, старались выполнять установку тренера. Все молодцы. К сожалению, немного не хватило, чтобы забрать два очка. На буллитах не повезло, где-то я не выручил. Буллиты — это точно не лотерея. Здесь мастерство игрока и вратаря. Игроки ЦСКА исполнили свои попытки очень хорошо, сблизились на хорошую дистанцию, попали между ног. Они хорошо сыграли в этих моментах, я – не очень.

Моё физическое состояние? Понимал, что лёгкой игры не будет. Раньше было небольшое повреждение. Сейчас восстановился и оно не влияет на игру. Физическое состояние — отличное. Часто играю с ЦСКА и знаю, чего от них ожидать и что с ними нужно много работать ногами и головой.

Слышно ли было болельщиков? Болельщики сегодня отработали за тех, кого не было. Атмосфера была, как обычно, восхитительная. Наконец-то услышали голос болельщика, и это придало дополнительную энергию. На предсезонке играли без болельщиков и было тяжеловато — не та атмосфера. Сегодня кайфанул от того, что наши болельщики наконец-то были с нами», — передаёт слова Красикова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.