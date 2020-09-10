Никитин: Лайпсику нужно время, чтобы адаптироваться к игре ЦСКА и к России

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1 Б).
«Тяжёлая игра, хорошо вратари сыграли, ненужное удаление, которое помешало и выбило из игрового ритма, в целом ребята заслужили победу.
Лайпсик? У него есть бэкграунд, человек играл в юниорских лигах, в АХЛ, в НХЛ сыграл много игр, без мастерства там тяжело играть, понимаем его уровень. Нужно время, чтобы он адаптировался к нашим схемам, к нашей игре и к России. Помогает, вносит свою лепту в результат.
Возвращение в состав травмированных? Юханссон и Кемпе остались дома, в поездке их ждать точно не стоит. Работают с реабилитологами, с поездки приедем и посмотрим», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 10 сентября 2020
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