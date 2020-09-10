Глава Башкортостана подписал постановление о субсидировании «Салавата Юлаева»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал постановление, в соответствии с которым был установлен порядок субсидирования хоккейного клуба «Салават Юлаев» в 2020 году, информирует сайт правительства республики.
Согласно постановлению, субсидии выделяются «на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью». Деньги пойдут на оплату труда работникам спорта, проведение официальных спортивных мероприятий, хозяйственные расходы.
Для получения субсидий установлены обязательные условия: наличие допуска к участию в матчах России до 2021 года, наличие спортивной школы и программы спортивной подготовки. Кроме того, «Салават Юлаев» должен участвовать в инновационной и экспериментальных программах в сфере физкультуры и спорта и в государственных грантах. Ещё одним условием является размещение информации в Интернете и на телевидении о мероприятиях хоккейного клуба, а также согласие на проверки соблюдения условий предоставления субсидий.
- 10 сентября 2020
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