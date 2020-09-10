Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Глава Башкортостана подписал постановление о субсидировании «Салавата Юлаева»

Глава Башкортостана подписал постановление о субсидировании «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ 0

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал постановление, в соответствии с которым был установлен порядок субсидирования хоккейного клуба «Салават Юлаев» в 2020 году, информирует сайт правительства республики.

Согласно постановлению, субсидии выделяются «на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью». Деньги пойдут на оплату труда работникам спорта, проведение официальных спортивных мероприятий, хозяйственные расходы.

Для получения субсидий установлены обязательные условия: наличие допуска к участию в матчах России до 2021 года, наличие спортивной школы и программы спортивной подготовки. Кроме того, «Салават Юлаев» должен участвовать в инновационной и экспериментальных программах в сфере физкультуры и спорта и в государственных грантах. Ещё одним условием является размещение информации в Интернете и на телевидении о мероприятиях хоккейного клуба, а также согласие на проверки соблюдения условий предоставления субсидий.

Хабиров — игрокам: не читайте до обеда советских газет. «Салават» для нас очень важен
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020