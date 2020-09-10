Буре: не думаю, что «Айлендерс» сдадутся просто так. Будет интересная борьба

Чемпион мира Павел Буре прокомментировал победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

«В этом сезоне «Тампа» играет очень здорово. Но и «Айлендерс» — непростая команда. Не думаю, что они сдадутся просто так. Будет ещё интересная борьба, которую мы все увидим. Во втором матче «Айлендерс» играли неплохо, но Никита Кучеров забил за семь секунд до конца. «Тампе» чуть повезло, поэтому «Айлендерс» и дальше будут действовать в том же ключе», — приводят слова Буре «Известия».

В этой встрече форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 25 секунд и, став автором одной из заброшенных шайб, завершил встречу с показателем полезности «+1». Теперь на его счету 22 (6+16) очка в розыгрыше Кубка Стэнли.