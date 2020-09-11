Нападающий «Тампы» Киллорн пропустит третий матч с «Айлендерс» из-за дисквалификации
Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков принял решение дисквалифицировать нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна за инцидент во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).
Нападающего «Тампы» дисквалифицировали за толчок на борт форварда «Айлендерс» Брока Нельсона. Инцидент произошёл на шестой минуте первого периода, за что Киллорн был удалён на пять минут и до конца матча. Нельсон ушёл в раздевалку, но вернулся на лёд в середине второго периода.
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Следующий матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» состоится 12 сентября.
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