Нападающий «Тампы» Киллорн пропустит третий матч с «Айлендерс» из-за дисквалификации

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков принял решение дисквалифицировать нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна за инцидент во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

Нападающего «Тампы» дисквалифицировали за толчок на борт форварда «Айлендерс» Брока Нельсона. Инцидент произошёл на шестой минуте первого периода, за что Киллорн был удалён на пять минут и до конца матча. Нельсон ушёл в раздевалку, но вернулся на лёд в середине второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео нарушения можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Следующий матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» состоится 12 сентября.