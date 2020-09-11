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Нападающий «Тампы» Киллорн пропустит третий матч с «Айлендерс» из-за дисквалификации

Нападающий «Тампы» Киллорн пропустит третий матч с «Айлендерс» из-за дисквалификации
Хоккей / НХЛ 0

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков принял решение дисквалифицировать нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна за инцидент во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

Нападающего «Тампы» дисквалифицировали за толчок на борт форварда «Айлендерс» Брока Нельсона. Инцидент произошёл на шестой минуте первого периода, за что Киллорн был удалён на пять минут и до конца матча. Нельсон ушёл в раздевалку, но вернулся на лёд в середине второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео нарушения можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Следующий матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» состоится 12 сентября.

Гол Кучерова за 9 секунд до конца матча с «Айлендерс» принёс «Тампе» вторую победу в серии
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