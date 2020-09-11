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Голкипер «Далласа» Антон Худобин опроверг предположение о своей травме

Голкипер «Далласа» Антон Худобин опроверг предположение о своей травме
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин, отразивший 38 бросков в третьем матче серии финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ), опроверг предположение, что в ходе встречи получил растяжение паха.

«Нет, я не травмирован, со мной всё хорошо», — сказал Худобин на послематчевой пресс-конференции.

Версия о травме Худобина родилась после того, как в третьем периоде россиянин пытался в шпагате отразить дальний бросок защитника Нейта Шмидта. Шайба в итоге пролетела мимо створа ворот, а 34-летний голкипер с видимым трудом поднялся, боясь опереться на ногу.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте компании Sportsnet в «Твиттере».

Худобин – первая звезда матча с «Вегасом», Радулов — вторая
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