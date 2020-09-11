Ленер побил рекорд Флёри по продолжительности сухой серии в плей-офф в истории «Вегаса»

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер потерпел поражение, но в ходе матча обновил рекорд клуба по продолжительности сухой серии. Швед удерживал ворота в неприкосновенности 171 минуту 27 секунд. Прервал рекордную серию Ленера точный бросок американского защитника «Далласа» Джейми Олексяка на исходе второго периода.

29-летний Ленер превзошёл достижение своего нынешнего сменщика Марка-Андре Флёри, который в 2018 году не пропускал в плей-офф на протяжении 144 минут 4 секунд.