Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ (2-1). Команда Рика Боунесса вышла вперёд в финале Кубка Стэнли в Западной конференции.
НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
11 сентября 2020, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Олексяк (Хейсканен, Комо) – 39:43' (5x5) 1:1 Теодор (Стоун, Маршессо) – 43:49' 2:1 Бенн (Сегин, Хэнли) – 47:34' (5x5) 2:2 Так (Карлссон) – 52:46' (5x5) 3:2 А. Радулов (Павелски, Бенн) – 60:31' (5x5)
Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в овертайме, отличившись на 31-й секунде дополнительного периода. Этот гол стал 34-летнего форварда третьим за карьеру в овертайме матча Кубка Стэнли.
Таким образом, Радулов установил российский рекорд по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли. Александр превзошёл достижение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а также завершивших карьеру Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова (по два гола).
После победного гола Радулова половина игроков «Далласа» побежала поздравлять Худобина
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