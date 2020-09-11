Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ (2-1). Команда Рика Боунесса вышла вперёд в финале Кубка Стэнли в Западной конференции.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в овертайме, отличившись на 31-й секунде дополнительного периода. Этот гол стал 34-летнего форварда третьим за карьеру в овертайме матча Кубка Стэнли.

Таким образом, Радулов установил российский рекорд по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли. Александр превзошёл достижение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а также завершивших карьеру Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова (по два гола).