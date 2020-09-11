Радулов рассмешил Бенна и Худобина своим комментарием к победному голу в овертайме

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Автором победного гола стал российский форвард Александр Радулов, отличившийся в овертайме. После матча состоялась традиционная пресс-конференция, на которой одновременно присутствовали Радулов, Джейми Бенн и Антон Худобин. Российского форварда попросили прокомментировать его гол в дополнительном периоде.
«Наш защитник или кто-то там ещё выбросил шайбу из нашей зоны, сделав длинную передачу. Потом Павелски здорово сыграл на меня и дальше я полетел, то есть покатил. На моей стороне площадки больше никого не было, так что я зашёл в зону, закрыл глаза и бросил», — рассказал Радулов.
Видео пресс-конференции можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports Southwest.
Ответ российского форварда рассмешил его партнёров по команде. Сначала засмеялся Бенн, а затем начал улыбаться и Худобин. После чего журналист уточнил у Радулова: «А вы часто закрываете глаза, когда так бросаете?»
Российский форвард ответил: «Да ладно, приятель, не закрывал я глаза, а просто бросил, шайба зашла. Мы изучали Ленера, это хороший вратарь, который практически не оставляет незакрытых мест. Мне повезло, что я его переиграл».
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