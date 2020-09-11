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«Сибирь» презентовала новый шлем голкипера Алексея Красикова

«Сибирь» презентовала новый шлем голкипера Алексея Красикова
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» в официальном «твиттере» клуба показала новый шлем российского голкипера Алексея Красикова. Сибиряки выложили фото шлема, предложив фанатам новосибирской команды оценить дизайн.

Статистика Алексея Красикова в сезоне-2020/2021.

Шлем выполнен в традиционном синем цвете с изображением снежинок и елей, покрытых снегом. На заднюю часть нанесены имена Константина и супруги Анны.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь принял участие в одном матче регулярного чемпионата КХЛ и пропустил одну шайбу. Российский голкипер защищал ворота «Сибири» в матче с ЦСКА, который состоялся 10 сентября. Московский клуб одержал победу в серии буллитов (2:1 Б).

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