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Купер: потерю Пойнта никак не назовёшь идеальным вариантом, но мы играли без него раньше

Купер: потерю Пойнта никак не назовёшь идеальным вариантом, но мы играли без него раньше
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от третьего матча финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-0).

«У нас в запасе есть действительно хорошие игроки НХЛ, которые уже внесли свой вклад в наш успех и уже играли в этом плей-офф. Так что мы не испытываем никакого дискомфорта от того, что нам придётся включать кого-то в заявку.

Потерю Пойнта никак не назовёшь идеальным вариантом, но мы играли без него раньше, проводили матчи без нескольких хоккеистов. Так что наша задача заключается в том, чтобы никто из наших ребят не стал себя жалеть. Но не думаю, что у нас такая команда. Мы поднялись так высоко за счёт коллективных действий. Если что, наши ребята готовы засучить рукава и работать ещё больше, чтобы двигаться вперёд.

Нас полностью устраивает нынешний вариант заявки — 11 форвардов, семь защитников. Если мы решим сыграть в формате «12 и шесть», значит, так тому и быть. В любом случае мы заявим 18 полевых игроков, которые, как мы считаем, помогут нам выиграть третий матч», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

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