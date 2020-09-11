Марьямяки: «Йокерит» счастлив, что сыграл хотя бы два матча

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал перенос матчей команды из-за ситуации с «Нефтехимиком».



«Мы будем следить за ситуацией. С одной стороны, вчерашние тесты на коронавирус были отрицательными, но ничего не поделать. Все хотят быть здоровыми и играть. Мы счастливы, что сыграли хотя бы два матча.



Как будем действовать дальше? Будем тренироваться малыми группами, будем следовать указанию властей. У нас есть здоровые хоккеисты, которые не участвовали в матче с «Нефтехимиком», — приводит слова Марьямяки Ilta-Sanomat.

Ранее стало известно, что пять матчей финской команды должны быть перенесены из-за риска заражения коронавирусом среди игроков. Хоккеисты «Йокерита» помещены на 14-дневный карантин из-за возможного заражения в матче с «Нефтехимиком», после которого сообщалось, что в нижнекамском клубе вспышка заражения инфекцией.