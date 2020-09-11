Главный врач Олимпийского комитета Финляндии: «Йокерит» подвергался риску заражения

Главный врач Олимпийского комитета Финляндии Маарит Валтонен прокомментировала 14-дневный карантин, который был выписан хоккеистам «Йокерита» после домашнего матча регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (6:0). Напомним, что у четырёх хоккеистов «Нефтехимика» тесты на коронавирус дали положительные результаты.
«Команды находятся в тесном контакте даже вне игровых событий. А уж непосредственно на площадке речи о дистанции вести невозможно. Заболевание может никак не проявиться на следующий день после заражения. Инкубационный период — от двух до 14 дней, но чаще всего, он составляет четыре-пять дней. В той же раздевалке много факторов риска, все находятся в контакте на протяжении длительного времени.
Когда команда путешествует, то все долго сидят рядом друг с другом. Во время поездки маски должны непременно носить все члены команды. В случае болезни ехать просто нельзя. Игроки «Йокерита» в любом случае могли подвергнуться риску заражения во время матча с «Нефтехимиком» и были помещены на карантин в соответствии с инструкциями властей Финляндии», — приводит слова Валтонен Helsingin Sanomat.
- 11 сентября 2020
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