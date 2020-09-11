Бирюков: «Йокериту» будет очень сложно полностью отыграть сезон

Генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков прокомментировал перенос матчей «Йокерита» из-за ситуации с «Нефтехимиком».
«Я не представляю, как «Йокерит» сможет отыграть сезон с как можно меньшим количеством перенесённых матчей, если команда после каждого подобного случая будет уходить на две недели и переносить по пять игр. Карантин, как я думаю, подразумевает ещё и то, что «Йокерит» не сможет тренироваться. Финнам будет очень сложно полностью отыграть этот сезон. Если так и дальше будет продолжаться, то я не представляю, как они успеют провести регулярный чемпионат.
Нас тоже это коснулось. На своём опыте могу сказать, что это стена, которую не пробить. Есть правила, которым надо следовать. Лично я не вижу ситуации, при которой «Йокерит» сможет завершить этот сезон. Если после каждого контакта команда будет уходить на карантин, то времени на то, чтобы играть, у неё не останется», – приводит слова Бирюкова Allhockey.Ru.
- 11 сентября 2020
-
17:25
-
17:03
-
16:49
-
16:44
-
15:50
-
15:35
-
15:01
-
14:47
-
14:30
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:03
-
12:47
-
12:30
-
12:03
-
11:55
-
11:35
-
11:16
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
09:51
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:43
-
08:23
-
08:06
-
07:55
-
07:34
-
07:25
-
07:00