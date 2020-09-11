СКА обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
В составе победителей отличились Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Лукас Бенгтссон и Эмиль Галимов. В «Локомотиве» шайбы забросили Денис Алексеев и Никита Черепанов.
Это первый проигрыш ярославского клуба в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 13 сентября дома встртится с челябинским «Трактором». У СКА на 13 сентября запланирован домашний матч с «Нефтехимиком», но у семи игроков нижнекамского клуба были выявлены первично положительные результаты теста на коронавирус.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2020, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Кузьменко (Аалтонен, Ожиганов) – 04:11' (5x4) 2:0 Бурдасов (Вей) – 08:34' (5x5) 3:0 Бенгтссон (Швец-Роговой, Белов) – 24:06' (5x5) 3:1 Алексеев (Рафиков, Дарьин) – 31:10' (5x5) 3:2 Черепанов (Петерссон, Ткачёв) – 57:10' (5x5) 4:2 Галимов (Швец-Роговой) – 59:52' (en)
- 11 сентября 2020
-
22:05
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
20:55
-
20:46
-
20:29
-
20:15
-
19:34
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:48
-
17:25
-
17:03
-
16:49
-
16:44
-
15:50
-
15:35
-
15:01
-
14:47
-
14:30
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:03
-
12:47
-
12:30
-
12:03
-
11:55
-
11:35
-
11:16
-
11:01
-
10:45
Партнерский контент