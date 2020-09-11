СКА обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

В составе победителей отличились Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Лукас Бенгтссон и Эмиль Галимов. В «Локомотиве» шайбы забросили Денис Алексеев и Никита Черепанов.

Это первый проигрыш ярославского клуба в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 13 сентября дома встртится с челябинским «Трактором». У СКА на 13 сентября запланирован домашний матч с «Нефтехимиком», но у семи игроков нижнекамского клуба были выявлены первично положительные результаты теста на коронавирус.