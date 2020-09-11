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СКА обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

СКА обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

В составе победителей отличились Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Лукас Бенгтссон и Эмиль Галимов. В «Локомотиве» шайбы забросили Денис Алексеев и Никита Черепанов.

Это первый проигрыш ярославского клуба в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 13 сентября дома встртится с челябинским «Трактором». У СКА на 13 сентября запланирован домашний матч с «Нефтехимиком», но у семи игроков нижнекамского клуба были выявлены первично положительные результаты теста на коронавирус.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2020, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Кузьменко (Аалтонен, Ожиганов) – 04:11' (5x4)   2:0 Бурдасов (Вей) – 08:34' (5x5)   3:0 Бенгтссон (Швец-Роговой, Белов) – 24:06' (5x5)   3:1 Алексеев (Рафиков, Дарьин) – 31:10' (5x5)   3:2 Черепанов (Петерссон, Ткачёв) – 57:10' (5x5)   4:2 Галимов (Швец-Роговой) – 59:52' (en)
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