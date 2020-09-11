Брагин – о матче с «Локомотивом»: впервые в сезоне у СКА получилась целостная игра

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:2).

«Порадовало, что сегодня у нас получилась более целостная игра. Впервые в сезоне. Но при счете 3:1 немножко стали не то чтобы неправильно играть, но первые пять минут начала матча и последние десять минут остались за соперником. В целом забили хорошие голы и два с лишним периода играли с хорошим движением. Будем работать над умением спокойно доводить матч до победы при счете 3:1», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Это первый проигрыш ярославского клуба в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 13 сентября дома встретится с челябинским «Трактором». У СКА на 13 сентября запланирован домашний матч с «Нефтехимиком», но у семи игроков нижнекамского клуба были выявлены первично положительные результаты теста на коронавирус.