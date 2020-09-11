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Э. Галимов: серьёзно готовились к матчу с «Локомотивом», СКА дотерпел и победил

Э. Галимов: серьёзно готовились к матчу с «Локомотивом», СКА дотерпел и победил
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:2).

«Приятная атмосфера. Здорово играть при таких болельщиках. Только позитивные эмоции от первого матча за СКА. Хорошо, что удалось забить на последних секундах. Рад этому голу — давно хотел забить в официальном матче. Благодарен партнёрам за то, что удачно поборолись, а шайба отскочила мне.

У «Локомотива» поменялся тренер. Они хорошо начали чемпионат — с трёх побед. Мы знали об этом, серьёзно готовились. Рады, что удалось победить такую хорошую команду. В следующих играх с ними будет тяжело. Здорово, что Магнус (Хелльберг. — Прим. «Чемпионата») хорошо сыграл в концовке, отбил в нужных моментах. Мы дотерпели и победили», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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