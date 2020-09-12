Михаил Сергачёв забросил красивейшую шайбу с неудобной руки в ворота Семёна Варламова

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После 1-го периода счёт в игре равный – 1:1. В серии ведут игроки «Тампы» – 2-0.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте 1-го периода канадским форвардом «Айлендерс» Кэлом Клаттербаком. Однако уже спустя 4 минуты российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил красивую шайбу с неудобной руки в ворота соотечественника Семёна Варламова, защищающего ворота «Айлендерс». Ключевую роль в этом голе сыграли действия канадского нападающего «Лайтнинг» Янни Гурда, сначала убравшего на ложном замахе несколько игроков «Айлендерс», а после, отдавшим передачу вразрез между двух защищающихся игроков «островитян».

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Для 22-летнего Михаила Сергачёва это 2-я заброшенная шайба в текущем плей-офф, на его счету также 4 результативные передачи (6 очков) за 15 проведённых игр. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 228 матчей, в которых отметился 106 (25+81) набранными очками при показателе полезности «+39».