Вайсфельд: самое неприятное в истории с «Йокеритом», что решение принимает не лига, а клуб

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию в «Йокерите», отправленном на 14-дневный карантин после матча с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Самое неприятное в этих историях, что решение об отмене матчей принимает не лига, а клуб. Не знаю, сколько времени КХЛ ещё намерена терпеть, но проблем со стороны «Йокерита» очень много. То они на политику ссылаются и не едут на матч, то объявляют карантин и решают, сколько встреч им перенести…

Мне ещё весной не понравилось, в какой форме «Йокерит» заявил о решении сняться с чемпионата. Можно было связаться с руководством КХЛ, объяснить ситуацию, всё обговорить и обдумать. А вместо этого клуб просто поставил лигу перед фактом — дальше мы не играем, а вы делайте что хотите. Сейчас то же самое. Но так вести себя нельзя. Надо думать не только о себе, но и о соперниках, и об организации, в которой выступаешь.

Стоит ли ставить «Йокериту» баранки за отмененные матчи? Нет, вот тут я за то, чтобы матчи всё-таки провести. Тем более если матчи Евротура также будут отменены, это можно сделать безболезненно. Тут дело в другом — финский клуб не должен так себя вести!

Возвращаясь к истории с карантином, надо ещё разобраться, по какой причине он введён. На всякий случай, чтобы подстраховаться, потому что COVID обнаружен у хоккеистов «Нефтехимика», с которым «Йокерит» недавно встречался, или потому что в финской команде действительно 14 игроков заболели. Это же разные вещи», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».