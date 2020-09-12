Нельсон: сейвы Варламова помогли «Айлендерс» не терять уверенность

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон прокомментировал победу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3, 1-2).

«По-моему, у нас стало уже традицией обсуждать прекрасную игру вратарей. Даже когда проигрываем. Варли прекрасно делал свою работу с самой первой минуты, и его сейвы помогли нам не терять уверенность», — приводит слова Нельсона пресс-служба НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 34 броска из 37 и одержал 10-ю победу в нынешнем Кубке Стэнли, благодаря чему делит второе место с Антоном Худобиным («Даллас Старз») среди голкиперов. Лидирует в списке Андрей Василевский («Тампа») — 12 выигранных матчей.

32-летний россиянин стал вторым вратарём в истории «Айлендерс», выигравшим 10 матчей в одном плей-офф НХЛ. Это достижение пять раз покорил Билли Смит (с 1980 по 1984 год включительно). Смит установил рекорд в сезонах-1979/1980 и 1981/1982 — 15 побед.