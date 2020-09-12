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Тоффоли: «Ванкувер» переживает очень интересный этап, хочется быть в команде в такое время

Тоффоли: «Ванкувер» переживает очень интересный этап, хочется быть в команде в такое время
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Тоффоли признался, что хотел бы остаться в канадском клубе.

«Для меня это главный приоритет. Не скажу, чтобы я постоянно думал об этом, но в моей жизни наступает период, когда хочется спокойствия для себя и своей семьи. Если с этим возникнут сложности, тогда я буду думать, что мне делать дальше.

В клубе есть несколько молодых ребят и более опытных игроков, которые здорово прибавили или показали, что готовы сделать следующий шаг. «Ванкувер» переживает очень интересный этап своей истории, хочется быть в команде в такое время», – приводит слова Тоффоли пресс-служба НХЛ.

По окончании сезона у Тоффоли завершается срок действия контракта, и он может стать неограниченно свободным агентом.

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