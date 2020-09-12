Якупов: «Амуру» не хватает голов, настырности, агрессии и бросков

Нападающий «Амура» Наиль Якупов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:5).

«Проиграли матч, мало чего хорошего могу отметить. Не хватает голов, настырности, агрессии и бросков. У меня был момент, но хорошо сыграл вратарь.

Наконец-то я начал играть за «Амур». Должен был выйти ещё в контрольных матчах, но всё откладывалось. Карантин в команде проходил по-разному. У кого-то были тяжёлые симптомы, у кого-то всё проходило проще. Через две недели рассказывали, что пытались тренироваться подручными средствами», — приводит слова Якупова пресс-служба лиги.

Это пятый проигрыш хабаровского клуба в сезоне, в то время как победная серия «армейцев» достигла четырёх матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА в гостях сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 14 сентября.