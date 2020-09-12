Андрей Травников и Александр Овечкин обсудили развитие юношеского хоккея в регионе

Развитие хоккея в Новосибирской области и подготовка региона к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году стали основными темами встречи губернатора Андрея Травникова и хоккеиста обладателя Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратного чемпиона мира Александра Овечкина.

Глава региона отметил, что у новосибирцев хоккей — один из любимых видов спорта, поэтому ХК «Сибирь» для них не просто спортивный клуб. «При любом удобном случае рассказываю всем гостям нашего региона, что такое хоккей для Новосибирской области. Это действительно мощное движение и явление. У нашей команды самая преданная армия болельщиков, самые благодарные и верные поклонники во всей Континентальной хоккейной лиге», — рассказал он. Губернатор сообщил, что на следующей неделе может быть принято решение о возможности увеличения числа зрителей непосредственно на трибунах ЛДС. Напомним, ограничения были введены в КХЛ в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Андрей Травников и Александр Овечкин обсудили развитие детского и юношеского хоккея в регионе, успехи молодых спортсменов из ДСШ «Сибирь» и ХК «Сибирские снайперы». Губернатор поблагодарил Александра Овечкина за внимание к развитию хоккея в Новосибирской области: «Своим примером вы заряжаете спортсменов на высокие достижения».

Глава региона напомнил, что в 2023 году в Новосибирске пройдёт Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой. «Мы сделаем всё, чтобы достойно организовать это масштабное мероприятие», — подчеркнул Андрей Травников.

Александр Овечкин в свою очередь отметил большую значимость личного вклада губернатора в развитие хоккея, заметив, что в Сибири, в Новосибирске, действительно очень любят этот вид спорта: «Думаю, этот вид спорта будет развиваться в регионе и дальше», — уверен он.

Во встрече участвовала председатель совета директоров «Сибантрацита» Катерина Босов, которая отметила: «Хоккей — национальный вид спорта, мы рады, что ХК «Сибирь» входит в число лидеров среди хоккейных команд России, будем и дальше болеть за наших новосибирских хоккеистов». Напомним, «Сибантрацит» является соучредителем хоккейного клуба «Сибирь».

Сегодня Александр Овечкин посетил матч «Сибири» и «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), который проходит в ЛДС.