Стал известен состав минского «Динамо» на выездную серию

Минское «Динамо» огласило состав на выездную серию, сообщает «Белорусский хоккей». На выезд отправилось 26 хоккеистов.



Вратари: Доминик Фурх, Дэнни Тэйлор, Никита Толопило;



Защитники: Дмитрий Знахаренко, Владислав Ерёменко, Дмитрий Дерябин, Адам Альмквист, Владислав Колячонок, Илья Шинкевич, Бреннан Менелл, Илья Соловьёв;



Нападающие: Франсис Паре, Шейн Принс, Артем Демков, Райан Спунер, Иван Дроздов, Владимир Алистров, Роман Горбунов, Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Иван Лодня, Алексей Протас, Максим Сушко, Илья Усов, Егор Шарангович, Кирилл Воронин.



На серию не вызван Вячеслав Грецкий, находящийся в списке травмированных. Александр Когалев командирован в минскую «Юность» (там же и Александр Осипков). В другом фарм-клубе, «Динамо-Молодечно», остаются Артем Аносов, Павел Денисов, Илья Казьянин, Алексей Колосов, Игорь Мартынов, Николай Сытий, Андрей Павленко.



В воскресенье, 13 сентября, «Динамо» сыграет со «Спартаком». 15 сентября «зубры» сыграют в гостях с «Витязем».

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