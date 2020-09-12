Крикунов: «Динамо» ничего не нужно делать с Кагарлицким. Он должен играть и выкладываться

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги гостевой встречи с «Барысом». Москвичи отыгрались со счёта 2:4 и одержали победу в овертайме — 5:4.



«Нам ничего не надо делать с Кагарлицким. Он должен сам что-то делать с собой больше, чем мы с ним должны делать. Он должен играть и выкладываться в каждой смене, тогда к нему всё вернётся. Он же не играл с января, если не с декабря.



Линдберга мы для того и поставили в конце третьего периода, чтобы он выиграл вбрасывания, к тому же он создавал моменты там. Возможно, по всему матчу им не хватало остроты. Но он после болезни, а Пулккинен — после травмы. Немного времени им нужно, и тогда всё будет в порядке», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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