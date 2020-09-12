Пресс-служба КХЛ: больных в «Нефтехимике» не выявлено

В «Нефтехимике» больных коронавирусом не оказалось, сообщает пресс-служба КХЛ.



«По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в «Нефтехимике» не выявлено. Команды СКА и «Нефтехимик» готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге», — цитирует пресс-службу КХЛ «Чемпионат».



Ранее сообщалось, что у игроков «Нефтехимика» обнаружен коронавирус. В связи с этим команда по прилёте в Санкт-Петербург в полном составе оперативно прошла дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG. КХЛ объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком», который должен был состояться в пятницу, 11 сентября. Были перенесены также встречи финского «Йокерита», который встречался с «Нефтехимиком» 9 сентября.

Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик» перенесён из-за коронавируса