Пресс-служба КХЛ: больных в «Нефтехимике» не выявлено

В «Нефтехимике» больных коронавирусом не оказалось, сообщает пресс-служба КХЛ.
«По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в «Нефтехимике» не выявлено. Команды СКА и «Нефтехимик» готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге», — цитирует пресс-службу КХЛ «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что у игроков «Нефтехимика» обнаружен коронавирус. В связи с этим команда по прилёте в Санкт-Петербург в полном составе оперативно прошла дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG. КХЛ объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком», который должен был состояться в пятницу, 11 сентября. Были перенесены также встречи финского «Йокерита», который встречался с «Нефтехимиком» 9 сентября.
- 12 сентября 2020
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