Лу Ламорелло признан лучшим генеральным менеджером года в НХЛ

Лу Ламорелло из «Нью-Йорк Айлендерс" признан лучшим генеральным менеджером года.

Награда ежегодно вручается генеральному менеджеру, который во время регулярного сезона отлично справлялся с обязанностями. В голосовании принимали участие генеральные менеджеры лиги, руководители НХЛ и пишущие и телевизионные журналисты. Оно прошло по окончании второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. На награду также претендовали Жюльен БрисБуа из «Тампа-Бэй Лайтнинг», и Джим Нилл из «Даллас Старз».

Накануне Ламорелло вышел на чистое второе место по победам в сериях плей-офф среди генменеджеров.

22 мая 2018 года Ламорелло был назначен на пост президента по хоккейным операциям клуба «Айлендерс». 5 июня того же года принял на себя обязанности генерального менеджера «островитян».