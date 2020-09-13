Худобин: хорошо, что получается игра, но не думаю, что это кураж

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).



«Это было великолепно. Просто превосходно. Парни сражались в каждом моменте, брали шайбу на корпус, получая синяки, контролировали отскоки. Жертвовали своими телами, чтобы блокировать броски. Делали все, что было возможно. Потрясающе работали в защите, чем помогли всем нам выжить в этом матче и удержать счет. Это невероятная командная работа. Очень благодарю ребят за этот огромный, огромный, огромный труд.



В меньшинстве на последних минутах я просто старался не упускать шайбу из вида и реагировать на нее. Даже не знаю, что тут – удача или что-то еще… Давайте назовем это удачей. Очень хорошо, что получается игра… Но не думаю, что это кураж. Просто на каждый матч выхожу с тем же настроем, что и на предыдущий. Матчи идут через день, особо не расслабишься. Какой-то кураж не ловишь, потому что сегодня матч закончился – нужно максимально отдохнуть и готовиться завтра к следующему. Будет новое собрание, какие-то вводные. Нет-нет, это не кураж. Мы просто играем в хоккей», – цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.

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