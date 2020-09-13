Джо Павелски находится в трёх шайбах от повторения достижения Дага Гилмора
Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски забросил шайбу в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).
Она стала для 36-летнего американца девятой в нынешнем плей-офф и 57-й в 154 матчах Кубка Стэнли за карьеру. Это третий результат в истории НХЛ среди игроков, выбранных в седьмом раунде драфта или позже.
Больше Павелски (205-й номер драфта-2003, седьмой раунд) забили только Даг Гилмор (134-й номер драфта-1982, седьмой раунд) и Люк Робитайл (171-й номер драфта-1984, девятый раунд). В активе Гилмора 60 кубковых голов в 182 встречах, на счету Робитайла – 58 в 159.
Видео гола Павелски доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Боунесс — о «Вегасе» и Дебуре: помощь Павелски будет очень кстати
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