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Джо Павелски находится в трёх шайбах от повторения достижения Дага Гилмора

Джо Павелски находится в трёх шайбах от повторения достижения Дага Гилмора
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски забросил шайбу в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).

Она стала для 36-летнего американца девятой в нынешнем плей-офф и 57-й в 154 матчах Кубка Стэнли за карьеру. Это третий результат в истории НХЛ среди игроков, выбранных в седьмом раунде драфта или позже.

Больше Павелски (205-й номер драфта-2003, седьмой раунд) забили только Даг Гилмор (134-й номер драфта-1982, седьмой раунд) и Люк Робитайл (171-й номер драфта-1984, девятый раунд). В активе Гилмора 60 кубковых голов в 182 встречах, на счету Робитайла – 58 в 159.

Видео гола Павелски доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

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