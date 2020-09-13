Купер: если «Тампа» подкрутит пару вещей в собственной зоне, всё у нас будет нормально

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-1).
«По мере продвижения в плей-офф узнаёшь много нового о своей команде. Характерная черта нашей – тихая уверенность в себе. Не хочу, чтобы меня неправильно трактовали: не пытаюсь сказать, что парни не были разозлены после вчерашнего проигрыша. Были. Но, как уже говорил после победы — 8:2 в первом матче серии, в тот вечер у нас тоже никто не прыгал по раздевалке и не обнимался.
Каждый знает свои обязанности, каждый понимает наш план. Всякий раз, когда мы от него отходим, появляется шанс, что произойдёт катастрофа, которая вчера и произошла. Но мне нравится наша решимость, нравится уверенность парней в раздевалке. Часто по их реакции даже невозможно понять, выиграли мы или проиграли.
Эти ребята знают нашу цель и помнят, что это серия не до двух и не до трех побед. Они знают, что их ждет, и мне это тоже нравится. В плей-офф нельзя взлетать до небес после побед и падать в пропасть после проигрышей. Хотя иногда хочется. Иногда прямо до ужаса хочется как следует порадоваться этим победам, но у нас есть более важная цель. Мы к ней понемногу приближаемся, но еще не достигли. Кто знает, мы ведь могли и выиграть вчера, повести в серии — 3-0. Но это не изменило бы общего отношения. Нам все равно нужны четыре победы. Пока мы прошли всего полпути к ним.
Мы создали немало шансов. Всякий раз, когда забиваешь по три, будет неплохой шанс выиграть. Но вчера мы позволили забить себе четыре, чего в этом плей-офф с нами практически не случалось. Нам следует больше беспокоиться о том, сколько мы пропустим, а не сколько забьём. В серии с «Айлендерс» особенно. Многое в нашей вчерашней игре понравилось. Если подкрутим пару вещей в собственной зоне, всё у нас будет нормально», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
- 13 сентября 2020
-
12:20
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:40
-
06:31
-
06:16
-
06:09
-
06:01
-
06:00
-
05:26
-
05:04
-
03:58
-
03:28
-
00:02
- 12 сентября 2020
-
23:46
-
23:17
-
22:51
-
22:25
-
21:37
-
21:07
-
20:42
-
20:28