Купер: если «Тампа» подкрутит пару вещей в собственной зоне, всё у нас будет нормально

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-1).

«По мере продвижения в плей-офф узнаёшь много нового о своей команде. Характерная черта нашей – тихая уверенность в себе. Не хочу, чтобы меня неправильно трактовали: не пытаюсь сказать, что парни не были разозлены после вчерашнего проигрыша. Были. Но, как уже говорил после победы — 8:2 в первом матче серии, в тот вечер у нас тоже никто не прыгал по раздевалке и не обнимался.



Каждый знает свои обязанности, каждый понимает наш план. Всякий раз, когда мы от него отходим, появляется шанс, что произойдёт катастрофа, которая вчера и произошла. Но мне нравится наша решимость, нравится уверенность парней в раздевалке. Часто по их реакции даже невозможно понять, выиграли мы или проиграли.



Эти ребята знают нашу цель и помнят, что это серия не до двух и не до трех побед. Они знают, что их ждет, и мне это тоже нравится. В плей-офф нельзя взлетать до небес после побед и падать в пропасть после проигрышей. Хотя иногда хочется. Иногда прямо до ужаса хочется как следует порадоваться этим победам, но у нас есть более важная цель. Мы к ней понемногу приближаемся, но еще не достигли. Кто знает, мы ведь могли и выиграть вчера, повести в серии — 3-0. Но это не изменило бы общего отношения. Нам все равно нужны четыре победы. Пока мы прошли всего полпути к ним.



Мы создали немало шансов. Всякий раз, когда забиваешь по три, будет неплохой шанс выиграть. Но вчера мы позволили забить себе четыре, чего в этом плей-офф с нами практически не случалось. Нам следует больше беспокоиться о том, сколько мы пропустим, а не сколько забьём. В серии с «Айлендерс» особенно. Многое в нашей вчерашней игре понравилось. Если подкрутим пару вещей в собственной зоне, всё у нас будет нормально», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.