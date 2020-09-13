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Фурх: минское «Динамо» настроено на победу в матче со «Спартаком»

Фурх: минское «Динамо» настроено на победу в матче со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь минского «Динамо» Доминик Фурх рассказал о новой экипировке и поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Рад, что наконец-то форма пришла. Очень долго ждал. Первые матчи пришлось провести в старой экипировке. С нетерпением жду предстоящий матч, чтобы провести его в новой форме. Думаю, в каком-то смысле это будет рестарт. Как подбирал дизайн? Когда подписал контракт с «Динамо», решил сделать дизайн экипировки в клубных цветах. Не хотел, чтобы щитки были полностью белыми, больше нравится, когда есть и другие цвета. Кажется, получилось хорошо.

Матч со «Спартаком»? Ожидаю хорошей игры с сильным соперником. Мы готовы и настроены на победу», — цитирует Фурха официальный сайт «Динамо».

Вратарь минского «Динамо» Доминик Фурх показал щитки и шлем
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