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Пулок: «Айлендерс» нужно постоянно прибавлять. Серия с «Тампой» будет долгой

Пулок: «Айлендерс» нужно постоянно прибавлять. Серия с «Тампой» будет долгой
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок дал комментарий в преддверии четвёртого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-2).

«Мы хорошо играли во втором матче. Играли так, как планировали. Но нужно постоянно прибавлять. Серия будет долгой. Очень хорошо, что мы выиграли. Четвёртый матч также будет иметь огромное значение, так что нужно подготовиться.

Соперник должен знать, что в каждой смене его ждут борьба и силовые приемы. Это изматывает оппонентов не только физически, но и эмоционально. Продолжим сражаться за каждый метр пространства. Надеюсь, на длинной дистанции это станет фактором, играющим в нашу пользу», — приводит слова Пулока пресс-служба лиги.

Четвёртый матч серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» состоится сегодня, 13 сентября. Начало — в 22:00 мск.

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