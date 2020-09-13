Лямся: «Салават Юлаев» показал хорошую игру и заслуженно победил «Авангард»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:2).

«Мы очень хорошо сегодня начали, и важно, что первыми отличились. У команды была отличная энергетика. Думаю, что одна из причин – мы играли первую игру дома. Наше меньшинство выглядело прекрасно. У нас были проблемы на выезде, но мы продолжали работать над этим компонентом, и сегодня нам удалось хорошо провести меньшинство. Считаю, что мы сегодня победу заслужили нашей хорошей игрой. В третьем периоде мы уверенно действовали. Сопернику удалось один гол забить, но мы показали хорошую игру и заслуженно победили.

Что касается большинства, то я не переживаю. Но нам есть над чем работать, потому что отсутствие Ларсена сильно повлияло. В том плане, что он одна из ключевых фигур в большинстве. Поэтому мы ищем возможности улучшить свою игру. Ищем варианты с выходом пяти форвардов. Но это достаточно непросто, поэтому такая ситуация есть. Не всё большинство удаётся использовать на полную.

Что касается сегодняшней дисциплины, то я доволен. По матчу со «Спартаком» очень сложно было добиваться победы, когда много времени проводишь на скамейке для удалённых. Мы провели некоторую работу, потому что в игре со «Спартаком» мы уже где-то были ментально пусты, было тяжело. Однако сегодня наша команда сыграла намного лучше. Я думаю, что это один из залогов успеха», — приводит слова Лямся пресс-служба клуба.