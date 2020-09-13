«Витязь» в серии буллитов обыграл «Северсталь»
«Витязь» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.
Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил форвард хозяев Маттиас Теденбю. Заброшенными шайбами в основное время отметились Святослав Гребенщиков («Витязь») и Антон Сизов («Северсталь»). Голкипер подмосковного клуба Илья Ежов совершил 40 сейвов.
Подольский клуб прервал серию из двух поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 15 сентября дома встретится с минским «Динамо», а «Северсталь» 17 сентября в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
- 13 сентября 2020
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