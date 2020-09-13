СКА дома уверенно обыграл «Нефтехимик», Миро Аалтонен оформил хет-трик
СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Главным героем встречи стал форвард СКА Миро Аалтонен, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. По два очка у победителей набрали Антон Бурдасов (1+1) и Владимир Ткачёв (1+1). Шайбы у гостей забили Александр Осипов и Павел Порядин.
Для «армейцев» эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в гостях сыграет с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 15 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бурдасов (Ткачёв, Аалтонен) – 06:35' (5x5) 1:1 Осипов (Шиксатдаров, Шарифьянов) – 28:05' (5x4) 1:2 Порядин (Кучерявенко, Граборенко) – 35:03' (4x4) 2:2 Аалтонен (Вей) – 36:23' (5x4) 3:2 Аалтонен (Токранов, Ожиганов) – 38:35' (5x4) 4:2 Ткачёв – 48:36' (5x5) 5:2 Аалтонен (Кузьменко, Бурдасов) – 49:25' (5x5)
- 13 сентября 2020
-
19:58
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
17:54
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
15:39
-
15:29
-
15:07
-
14:35
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:01
Партнерский контент