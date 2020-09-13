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СКА дома уверенно обыграл «Нефтехимик», Миро Аалтонен оформил хет-трик

СКА дома уверенно обыграл «Нефтехимик», Миро Аалтонен оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Главным героем встречи стал форвард СКА Миро Аалтонен, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. По два очка у победителей набрали Антон Бурдасов (1+1) и Владимир Ткачёв (1+1). Шайбы у гостей забили Александр Осипов и Павел Порядин.

Для «армейцев» эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в гостях сыграет с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 15 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бурдасов (Ткачёв, Аалтонен) – 06:35' (5x5)   1:1 Осипов (Шиксатдаров, Шарифьянов) – 28:05' (5x4)   1:2 Порядин (Кучерявенко, Граборенко) – 35:03' (4x4)   2:2 Аалтонен (Вей) – 36:23' (5x4)   3:2 Аалтонен (Токранов, Ожиганов) – 38:35' (5x4)   4:2 Ткачёв – 48:36' (5x5)   5:2 Аалтонен (Кузьменко, Бурдасов) – 49:25' (5x5)
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