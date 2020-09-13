СКА дома уверенно обыграл «Нефтехимик», Миро Аалтонен оформил хет-трик

СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Главным героем встречи стал форвард СКА Миро Аалтонен, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. По два очка у победителей набрали Антон Бурдасов (1+1) и Владимир Ткачёв (1+1). Шайбы у гостей забили Александр Осипов и Павел Порядин.

Для «армейцев» эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в гостях сыграет с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 15 сентября.