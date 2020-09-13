Вудкрофт — о матче со «Спартаком»: нам удалась хорошая игра от обороны, поэтому и победили

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3 ОТ).

«Я могу сказать, что это была хорошая игра с обеих команд, она была интересная, задорная. «Спартак» очень сложная команда, с ними сложно играть, они наказывают за любую ошибку, но мы провели хорошо всю игру. Нейтральная зона, давление — всё сделали по заданию. Мы задавили эффективность соперников, не дали им раскрыться в нужные моменты. Мы вернулись в игру пару раз по ходу встречи, горжусь характером и командой, ребята молодцы, хорошая победа.

Две смены Колячонка в третьем периоде? В третьем периоде была плотная игра, Колячонок пару раз ошибся, и мы сделали защитный ход. Нам нужно было добиться результата, поэтому приняли такое решение.

Хотим насладиться победой, обсудить следующую игру и решить, кто будет играть в воротах и в целом на площадке. Кроме того, хочу добавить, что Тейлор сыграл хорошую игру, сделал пару крутых сейвов, у него была отличная игра

Сегодня пропустили меньше, чем раньше? Хочу сказать, что у нас был простой план. Плотно в защите, без индивидуальных ошибок, т.к. в предыдущих играх это стоило нам побед, мы старались сегодня сделать минимум ошибок в защите, хорошая игра от обороны, нам это удалось, поэтому победили.

Прогресс молодых? Иван Лодня играл первую полноценную игру в лиге, мы довольны им. Он хорош в нападении, в подключениях в атаку, обращали внимание на то, что неплохо отыграл в защите. Он проявлял себя хорошо в Северной Америке, доказывает своей игрой в КХЛ, молодёжь — наша надежда сейчас. Мы должны быстро их обучить, чтобы они поскорее влились в игру в нашей лиге, и я уверен, что у нас всё получится», передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.