Брынцев: непривычно играть после перелёта, но что поделаешь, ситуация заставила

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5).
«Тяжело смотреть матчи, когда ребята играют, а ты сидишь на трибуне и не можешь ничем помочь. Рад, что вернулся. Ещё тяжеловато — надо набирать форму и добавлять в каждой игре. Понятно, что непривычно играть сразу после перелета. Плюс у СКА ещё и площадка канадская, а у нас в Нижнекамске финская. Но ничего не поделаешь — ситуация заставила, мы можем только подстроиться», — передаёт слова Брынцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Для «армейцев» эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в гостях сыграет с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 15 сентября.
- 13 сентября 2020
-
23:56
-
23:21
-
23:17
-
22:57
-
21:59
-
21:30
-
21:20
-
20:58
-
20:48
-
20:37
-
20:28
-
20:18
-
20:14
-
19:58
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
17:54
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
15:39
-
15:29
-
15:07
-
14:35
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
11:58
-
11:24