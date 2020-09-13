Брынцев: непривычно играть после перелёта, но что поделаешь, ситуация заставила

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5).

«Тяжело смотреть матчи, когда ребята играют, а ты сидишь на трибуне и не можешь ничем помочь. Рад, что вернулся. Ещё тяжеловато — надо набирать форму и добавлять в каждой игре. Понятно, что непривычно играть сразу после перелета. Плюс у СКА ещё и площадка канадская, а у нас в Нижнекамске финская. Но ничего не поделаешь — ситуация заставила, мы можем только подстроиться», — передаёт слова Брынцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Для «армейцев» эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в гостях сыграет с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 15 сентября.