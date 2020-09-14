Российский голкипер Андрей Василевский впервые в карьере набрал очко в плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся четвёртый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Тампы со счётом 4:1.

В этом матче российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 26 сейвов и отметился результативной передачей. Россиянин впервые в карьере набрал очко в плей-офф. Ранее Василевский за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ сделал 11 результативных передач.

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Таким образом, счёт стал 3-1 в пользу «Тампы» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало – 03:00 мск.