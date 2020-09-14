Антон Бурдасов повторил рекорд по количеству заброшенных с начала сезона шайб

Нападающий СКА Антон Бурдасов во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» забил в пятом подряд матче с начала сезона. Тем самым форвард повторил рекорд КХЛ.

Он делит лидерство с Данисом Зариповым, который забросил пять шайб со старта в составе «Ак Барса» в сезоне-2008/2009, Денисом Платоновым, забившим столько же за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2010/2011, а также с Филипом Ларсеном, который стартовал таким же образом за уфимский «Салават Юлаев» в сезоне-2016/2017.

Антон Бурдасов — победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, игрок сборной России. Перешёл в СКА перед сезоном-2012/2013, вместе с командой выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. Затем выступал за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев», а в ходе сезона-2019/2020 вернулся в СКА.