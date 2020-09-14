Пуустинен забил рижскому «Динамо» три гола, Руохомаа оформил ассистентский хет-трик
«Сибирь» обыграла рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Победу новосибирскому клубу в овертайме принёс гол форварда Юусо Пуустинена, который в этой встрече оформил хет-трик. В двух матчах нынешнего сезона финн набрал 4 (3+1) очка.
Одним из главных героев встречи стал другой финский нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа, в активе которого ассистентский хет-трик.
Для хозяев эта победа стала второй в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с московским «Динамо», а рижане в гостях сыграют с «Амуром». Обе встречи состоятся 16 сентября.
«Сибирь» отыгралась с 0:3 в матче с рижским «Динамо» и вырвала победу в овертайме
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