Худобин совершил яркое спасение в игре с «Вегасом» после броска в упор от Штястны

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-я встреча финала Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз», в которой по итогам 2-го периода ведут номинальные хозяева площадки игроки «Вегаса» – 1:0.

Уже на 1-й минуте 2-го периода игроки «Вегаса» могли увеличить преимущество в счёте до 2 шайб, однако яркое спасение российского вратаря «Далласа» Антона Худобина после броска в упор от форварда «Вегаса» Пола Штястны позволило игрокам «Старз» сохранить текущий счёт на табло.

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Счёт в матче был открыт на 8-й минуте 1-го периода нападающим «Вегаса» Чандлером Стивенсоном.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Антон Худобин принял участие в 18 играх за «Даллас», 11 из которых завершились победами. В среднем за матч российский 34-летний вратарь пропускает 2,67 шайбы за игру, имея коэффициент надёжности 91,8%.



Напомним, что в серии до четырёх побед ведут игроки «Далласа» – 3-1.