Видео гола Гурьянова, который вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. Его ассистентами стали шведский защитник Йон Клингберг и финский форвард Роопе Хинтц. В этот момент на скамейке штрафников находился защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд, удалённый за выброс шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.