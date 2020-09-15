Видео гола Гурьянова, который вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.
В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. Его ассистентами стали шведский защитник Йон Клингберг и финский форвард Роопе Хинтц. В этот момент на скамейке штрафников находился защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд, удалённый за выброс шайбы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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