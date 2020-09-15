Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Денис Гурьянов повторил достижение Адама Хенрика восьмилетней давности

Денис Гурьянов повторил достижение Адама Хенрика восьмилетней давности
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. Воспитанник тольяттинского хоккея стал пятым новичком в истории НХЛ, которому удалось отличиться в овертайме матча и вывести свою команду в финал Кубка Стэнли.

Ранее подобные голы забивали Пеп Келли (1935), Жак Лемэр (1968), Даррен Хелм (2009), а последним таким игроком до настоящего момента был Адам Хенрик, который в 2012 году вывел в финал «Нью-Джерси Дэвилз».

Видео гола Гурьянова, который вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020