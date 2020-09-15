Денис Гурьянов повторил достижение Адама Хенрика восьмилетней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. Воспитанник тольяттинского хоккея стал пятым новичком в истории НХЛ, которому удалось отличиться в овертайме матча и вывести свою команду в финал Кубка Стэнли.

Ранее подобные голы забивали Пеп Келли (1935), Жак Лемэр (1968), Даррен Хелм (2009), а последним таким игроком до настоящего момента был Адам Хенрик, который в 2012 году вывел в финал «Нью-Джерси Дэвилз».