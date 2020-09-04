Демко – 8-й вратарь в истории с первыми двумя победами в плей-офф при угрозе вылета

В Эдмонтоне состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко, отразивший 48 бросков и оформивший первый шат-аут в карьере в плей-офф НХЛ. Таким образом, Демко выиграл два первых матча в плей-офф в качестве стартового вратаря.

Американский голкипер стал всего восьмым вратарём в истории, одержавшим первые две победы в Кубке Стэнли в матчах, в которых его команде угрожал вылет из плей-офф. До него таким достижением отметились Жак Плант, Робби Мур, Фрэнк Пьетранжело, Уэйд Флаэрти, Мэнни Фернандес, Майкл Лейтон и голкипер «Колорадо Эвеланш» Майкл Хатчинсон, который добился аналогичного результата в ходе этого плей-офф.