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«Авангард» командировал Арсения Грицюка в новокузнецкий «Металлург»

«Авангард» командировал Арсения Грицюка в новокузнецкий «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» командировал нападающего Арсения Грицюка в новокузнецкий «Металлург», сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.

Грицюк проходил предсезонную подготовку с главной командой системы, но в регулярном чемпионате на льду не появился.

Новокузнецкий клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Металлург» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.

20 августа клуб Континентальной хоккейной лиги отправил в фарм-клуб трёх игроков команды: нападающих Артёма Манукяна, Ивана Лисина и Максима Мизюрина. Спустя неделя в том же направлении отправился ещё один хоккеист — российский форвард Александр Яремчук.

«Авангард» командировал Яремчука в новокузнецкий «Металлург»
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