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«Локомотив» продлил срок пребывания голкипера Паскуале в списке травмированных

«Локомотив» продлил срок пребывания голкипера Паскуале в списке травмированных
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» продлил нахождение голкипера Эдди Паскуале в списке травмированных до 21 сентября, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба.

Канадский голкипер перешёл в «Локомотив» из «Барыса» в межсезонье, но ещё не дебютировал за команду в официальных матчах из-за повреждения. Следующий матч «Локомотив» проведёт 17 сентября с ХК «Сочи».

В минувшем сезоне 29-летний вратарь выступал за «Барыс». Это был дебютный сезон для канадского голкипера в КХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Паскуале в 46 матчах пропускал 2,03 шайбы и отражал 93,0% бросков в матче. В плей-офф канадец провёл пять матчей и отразил 96% бросков при надёжности 1,28.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда Майкла Пелино уступила «Йокериту» (2-4), после чего сезон КХЛ был завершён.

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