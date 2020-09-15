Шаттенкирк: игра Кучерова, Пойнта и Хедмана вдохновляет «Тампу»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк поделился мнением об игре Брейдена Пойнта, Никиты Кучерова и Виктора Хедмана в плей-офф.



«Их игра, безусловно, вдохновляет всю команду. Эти ребята многое делают для нас не только в нападении, они и в командный хоккей играют исключительно ответственно. Они ведут за собой собственным примером, и речь не только о голах и очках, которые они приносят, пусть в этом и заключается их основная работа. Когда тот же Куч берёт слово на скамейке, а потом сам показывает, как правильно действовать в той или иной ситуации, это сказывается на игре остальных.



Результативность Пойнта, Кучерова и Палата? Всё их звено всегда выглядит предельно синхронизированным. Большую часть времени шайбу контролирует Брейден. Его способность развернуться на крошечном пространстве и что-то создать, кстати, делает его похожим на Барзала. Куч в свою очередь идеально читает игру, знает намерения Пойнтера наперёд. Каждый из них в любой момент знает, где находится партнёр.



Палат тоже отлично нашёл свою роль в этой тройке. Он знает, что ему придётся лезть в углы, выковыривать оттуда шайбы для партнёров, но все вместе они работают как единое целое», – цитирует Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.

Купер: если «Тампа» подкрутит пару вещей в собственной зоне, всё у нас будет нормально